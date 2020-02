Don Zombie : vous allez pouvoir vous défouler avec des morts-vivants

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Un nouveau jeu vient de s'annoncer pour nos mobiles, et il est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'App Store : Don Zombie (v1.0.23, 446 Mo, iOS 10.0), c'est son nom, est la nouvelle création du studio No Six Five.



On parle d'un jeu au concept bête et simple, mais toujours aussi efficace : vous allez devoir faire face à des hordes de zombies et les éliminer avec des armes déjantés.



Le trailer :

Don Zombie : des zombies et du défilement vertical

Comme à chacun des jeux du genre, avec des zombies, une sorte d'infection a transformé une grande partie des humains en morts-vivants. Vous incarnez un ancien militaire qui a survécu à ce virus, et qui doit désormais survivre face à ses anciens compatriotes.



Dans un jeu à déroulement vertical, il y aura plus de 100 niveaux à affronter, avec une belle variété de zombies et d'armes, de véhicules et de pièges.

Don Zombie est un jeu de tir d'action dans un monde criblé de zombies. L'infection a pris le dessus et semble imparable. Chaque ville est infestée de morts-vivants, mais Don, un ancien colonel, n'abandonnera pas tant qu'il n'aura pas éliminé la moindre menace zombie ...

Don Zombie sera disponible gratuitement avec des achats intégrés !

