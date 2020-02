Mark Zuckerberg va rencontrer les commissaires européens

Il y a 53 min (Màj il y a 51 min)

Julien Russo

Réagir

Mark Zuckerberg va rencontrer dans quelques jours la commissaire européenne à la concurrence et au numérique Margrethe Vestager, le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, et la juge en chef Vera Jourova, lors d'une grande conférence où plusieurs personnalités politiques seront également présentes.



Une rencontre importante qui va avoir lieu le 17 février

Mark Zuckerberg s'apprête à faire un voyage en Europe, plus précisément en Allemagne où il participera à la Conférence de Munich ayant pour thématique la sécurité. Il sera au côté d'Emmanuel Macron et du ministre indien des Affaires extérieures.

Dans un communiqué, Facebook a déclaré : "La semaine prochaine, Mark Zuckerberg se rendra en Europe pour participer à la Conférence de Munich sur la sécurité, et rencontrera les décideurs européens à Bruxelles pour discuter d'un cadre pour de nouvelles règles et réglementations pour Internet".



Mais tiens d'ailleurs, quelles sont ces nouvelles règles et réglementations ?

En effet, si Mark Zuckerberg se déplace, c'est rarement pour rien. Le patron de Facebook va avoir une grande réunion avec Mme Vestager et Mr Breton en ce qui concerne le projet d'un marché européen unique des données.

En effet, le 19 février il est prévu que la Commission européenne dévoile de nouvelles mesures afin de contester la domination (qui est devenue trop importante) des géants américains comme Facebook, Amazon, Google et même Apple.



Cet échange aura principalement pour objectif d'expliquer à Mark Zuckerberg les choses qui vont être mises en place et recueillir son avis. Puisque le patron de Facebook détient l'arsenal le plus important en ce qui concerne les réseaux sociaux et les messageries instantanées. Son groupe possède Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger et WorkPlace.



Télécharger l'app gratuite Facebook