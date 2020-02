Strava intègre HealthKit sur iOS

L’application Strava qui permet de suivre ses performances en course à pied et à vélo vient de recevoir une importante mise à jour. Après avoir pris en charge l’app Santé d’Apple depuis un moment, Strava annonce l'intégration de HealthKit qui permet aux utilisateurs d'importer des entraînements enregistrés par Apple dans l'application.



Strava adopte HealthKit

Par le passé, les utilisateurs de Strava s'appuyaient sur des applications tierces telles que Healthfit pour partager des séances d'entraînement entre l'application Santé et Strava. Cette application exporte automatiquement les entraînements Apple Watch sous forme de fichiers FIT, un format populaire pris en charge par les plateformes de fitness telles que Strava.



Mais maintenant, Strava ajoute une intégration directe avec l'application Santé d'Apple pour récupérer les séances d'entraînement issues de l’Apple Watch. En gros, Strava va maintenant lire les données enregistrées par l'application Exercices et importer ces données dans Strava.



Pour l'activer, accédez à votre profil dans l'application Strava et allez dans Paramètres, puis « Applications, services et appareils » et choisissez l'application Santé.



Vous pouvez maintenant choisir un entraînement et le télécharger sur Strava. Cela sera très utile pour les personnes qui souhaitent centraliser autant de données que possible directement dans l'application Strava.



Par exemple, vous pouvez enregistrer une course en plein air avec l'application Workouts d'Apple sur votre Apple Watch, puis importer les données de cet entraînement directement dans l'application Strava en rentrant à la maison. Idem pour votre balade à vélo.

