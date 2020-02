Coronavirus : Huawei est bien plus impacté qu’Apple

Il y a 7 min

William Teixeira

Réagir

Ce début d’année est dramatique pour Apple, mais surtout pour Huawei qui possède une grosse partie de sa production en Chine, mais aussi la plus grosse partie de ses ventes ! En effet, la firme réalise 60% de ses ventes de smartphones à domicile d’après Counterpoint Research.

Un chiffre d’affaires qui va chuter

Le Coronavirus a de grave conséquences sur l’économie locale en Chine. Les entreprises sont à l’arrêt et les chinois ont d’autres préoccupations que d’acheter le dernier smartphone.

L'analyste Ethan Qi du cabinet Counterpoint Research a alerté sur les résultats trimestriels de Huawei qui devraient être catastrophiques, tout simplement.



L’analyste parle d'une chute d'au moins 20% lors du premier trimestre 2020 sur le marché local, un nouveau coup dur après des ventes en berne dans le reste du monde à la fin 2019 suite au différend commercial l'opposant aux États-Unis. Pour expliquer cette baisse, outre la production à l'arrêt, ce sont les points de vente qui posent problème. Fermés pendant plusieurs semaines (même si certains rouvrent doucement), ils provoquent la plus grande partie de la baisse car le fabricant vend énormément en physique, contrairement à Apple qui mise beaucoup sur son Apple Store en ligne.



Si Oppo et Vivo sont dans le même bateau que Huawei, d'autres marques comme Realme ou OnePlus devraient pouvoir contenir l'impact grâce à leurs efforts sur la vente en ligne.



Dommage pour Huawei qui avait conquis la seconde place du marché mondial en 2019, mais qui est de nouveau derrière Apple. Dommage aussi pour la concurrence puisque la marque avait permis de secouer un peu Apple et Samsung. Espérons que Huawei arrive à redresser la barre...