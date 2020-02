La mise à jour des routeurs HomeKit arrive très bientôt

D'autres appareils montrent également des améliorations de vitesse mineures en raison de la puissance du routeur lui-même, mais avec le prix encore si élevé pour le Wi-Fi 6, il était difficile de justifier ce choix pour la grande majorité des gens. Cependant, la certification et la compatibilité de HomeKit Router peuvent changer cela.

"Lorsque votre système Velop est lié à l'application Apple Home, il peut surveiller les accessoires HomeKit et les empêcher de communiquer d'une manière qui pourrait être nuisible en cas de menace externe provenant d'Internet", a ajouté Linksys. "Cela peut empêcher la propagation de virus et de logiciels malveillants ou l'envoi de vos données aux mauvais endroits."

