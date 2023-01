Le HomePod 2 arriverait très bientôt d'après Mark Gurman

Est-ce le retour du HomePod classique ? Après l'avoir abandonné en 2021, Apple pourrait relancer sa "grosse" enceinte intelligente avec une seconde génération. Le HomePod 2 serait lancé "très bientôt", selon Mark Gurman, journaliste de Bloomberg bien informé.

Le nouveau HomePod 2023 en approche ?

Apple a donc arrêté le HomePod original en mars 2021, clairement en raison de ventes médiocres, malgré une qualité sonore indéniable. Son petit frère, le HomePod mini, lui a volé la vedette avec un rapport qualité / prix imbattable, la petite enceinte intelligente étant vendue 99 euros, contre 349 euros pour le modèle original. Mais depuis sa disparition, le HomePod "normal" revient souvent du côté des rumeurs.

Gurman a précédemment déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que le nouveau HomePod soit "révolutionnaire", mais il affichera un prix plus compétitif, un écran de contrôle tactile mis à jour sur le dessus, et la puce S8 des derniers modèles d'Apple Watch. À 199 euros, cela pourrait être un best-seller !



À un moment donné, Gurman a, à plusieurs reprises, évoqué un HomePod doté d'un écran pour concurrencer Portal de FaceBook ou Echo Show d'Amazon.



L'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo a également déclaré qu'Apple a travaillé sur une version mise à jour du HomePod qui pourrait arriver début 2023.



Tout cela intervient alors que Jon Prosser a indiqué hier que la firme de Cupertino s'apprête à lancer de nouveaux produits ce mardi. La logique voudrait que la société lance les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces de nouvelle génération, d'autant qu'ils ont été repérés dans une base de données canadienne.