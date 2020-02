Pokémon GO : Niantic célèbre la Saint-Valentin

Si la fête des amoureux ne vous intéresse pas, à proprement parler, peut-être que les évènements au sein de vos jeux préférés peuvent l'être. C'est notamment le cas de Pokémon GO (v1.131.2, 297 Mo, iOS 10.0) qui, pendant cette fête, permet quelques bonus et Pokémon spéciaux.



Ainsi, les dresseurs peuvent mettre la main sur deux nouveaux monstres, NanméouÏe et Mamanbo et un taux d'apparition des Pokémon roses plus haut.

C'est donc officiel, l’événement annuel Pokémon GO célébrant la Saint Valentin a débuté aujourd’hui à 8h00 et continuera jusqu’à 22h00 le lundi 17 février 2020.



Au cours de cet événement en jeu, le Pokémon Audition NanméouÏe et le Pokémon Soigneur Mamanbo feront leurs entrées dans l’univers Pokémon GO. De plus, les Pokémon roses tels que Excelangue, Porygon, Mélo, Toudoudou, Debugant, Lippouti, Lovdisc et Pitravi pourront éclore dans les Œufs de 7km.

Les Dresseurs qui souhaitent célébrer les Pokémon roses et l'esprit de la Saint Valentin plus longtemps peuvent également participer à la Journée de Raids mettant Excelangue à l’honneur le samedi 15 février 2020, de 14h00 à 17h.



Des objets d'avatar sur le thème de la Saint-Valentin sont également disponibles : le haut Lovdisc, le jean déchiré Lovdisc et les chaussures Lovdisc.

