YouTube TV s'émancipe des 30% d'Apple en arrêtant les abonnements in-app

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Décidément, les plus grandes entreprises mondiales semblent vouloir jouer au bras de fer avec Apple et ne pas respecter les règles fixées par la Pomme au sein de son App Store.



Après Spotify et Netflix, c'est donc au tour de YouTube de faire face aux 30% de commission prélevée par la firme de Cupertino lors de l'achat d'apps, de jeux et dans le cas présent, d'abonnements sous forme d'achats intégrés.



La plateforme de vidéos annonce qu'elle va très prochainement arrêter la souscription à son service YouTube TV via les in-app.

YouTube TV arrêtera les abonnements in-app le 13 mars prochain

Bien que nous ne soyons pas réellement concernés par cette nouvelle, puisque YouTube TV n'est (pour le moment) disponible que pour les utilisateurs américains, il est intéressant de voir qu'une nouvelle grosse société se révolte face aux lois de la Pomme.



Si vous ne connaissez pas le service, en échange d'un abonnement mensuel de 49,99 $ par mois (54,99 $ sur l'App Store à cause de la commission), les abonnés bénéficiaient d'un accès à 70 chaînes de TV.



Mais, dans un mail destiné à ses derniers, YouTube explique qu'à partir de 13 mars prochain, les abonnements effectués via l'App Store seront annulés. Coup dur pour Apple ?

Source

Télécharger l'app gratuite YouTube