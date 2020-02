iPhone 12 : une antenne 5G personnalisée sans Qualcomm ?

Guillaume Gabriel

On peut dire que la réconciliation avec Qualcomm semble réussir à Apple, qui peut ainsi à nouveau traiter avec le spécialiste de la conception et la mise en place de solutions de télécommunications.



Seulement, selon une source anonyme de Fast Company, cette "nouvelle" collaboration poserait quelques problèmes à la Pomme qui pourrait décider de se servir d'une antenne 5G personnalisée créée en interne.



Cette question serait d'ores et déjà posée pour l'intégration du futur iPhone 12.

Apple pourrait créer ses antennes 5G pour l'iPhone 12

Actuellement, et toujours selon cette même source, Apple serait en plein débat pour savoir si oui ou non ils opteront pour les antennes 5G de Qualcomm. Pourquoi une telle hésitation ? Tout simplement car l'implémentation de ces dernières serait délicate pour les équipes de Cupertino : l’antenne QTM 525 5G ne marcherait pas avec l'épaisseur prévue de l'iPhone 12.



L'autre option ? Créer ces mêmes antennes en interne, comme c'était le cas pour l'iPhone 4... Seulement, on se souvient encore des problèmes suite à cette décision, qui pourrait se reproduire.



De plus, les antennes pour les appareils 5G sont difficiles à concevoir à cause des signaux de fréquence plus élevée que les générations précédentes. Alors, simple bluff pour faire payer le procès Qualcomm ou véritable option pour Apple ?



