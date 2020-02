Les coques en cuir Folio sont en réduction sur Amazon

Hier à 22:33 (Màj hier à 22:38)

Julien Russo

Vous cherchez une coque en cuir pour votre iPhone 11 Pro Max ? Bonne nouvelle, l'accessoiriste Folio qui est mondialement reconnu pour sa fiabilité et sa qualité a plusieurs de ses coques en promotion sur Amazon. En plus, c'est vendu par Apple avec la livraison en 1 jour ouvré.

Product RED, Bleu nuit, Citron Meyer, Havane, Noir et Vert forêt

Apple faire des promotions ? Non, vous ne rêvez pas. Depuis plusieurs mois déjà la firme de Cupertino commercialise la majorité des produits et accessoires de son Apple Store en ligne sur Amazon !

Une promotion a particulièrement attiré notre attention en cette fin de week-end, il s'agit des coques de la marque Folio, un accessoiriste avec qui Apple collabore depuis longtemps. Et d'ailleurs, à chaque fois c'est un joli succès avec des avis qui sont toujours nombreux et positifs.

La coque en cuir pour iPhone 11 Pro Max a de sérieux atouts. On retrouve un cuir de fabrication européenne. De plus, pour avoir testé les coques de la marque sur l'iPhone 8, on peut vous certifier que la finition atteint à chaque fois la perfection, impossible d'être déçu.

Dans ce nouveau modèle, les boutons sont en aluminium et assortis à la couleur de la coque en cuir. La doublure intérieure en microfibre pour protéger votre iPhone est une évidence.



Autre point fort, la coque a été conçue en prenant soin de respecter la recharge sans fil, vous pourrez poser votre iPhone sur sa base de recharge Qi sans difficulté, la coque ne fera pas barrage et ne ralentira pas la recharge.

Vous l'aurez compris, le design, la qualité et la résistance sont au rendez-vous, et tout ça avec une réduction sur 3 des 6 couleurs disponibles.