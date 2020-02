Drivvo : contrôlez l'entretien et la consommation de votre véhicule

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Quelle joie que celle de posséder son propre véhicule à soi, pouvoir se rendre où bon nous semble sans avoir a passer par la case transports en commun. Seulement, posséder un véhicule veut également dire que des risques et obligations s'ajoutent à votre liste journalière : entre possibles casses de pièces ou surveiller l'entretien de sa voiture, il faut se montrer rigoureux et avenant.



L'application Drivvo (v1.23.0, 91 Mo, iOS 9.0), elle, permet de vous aider à vous y retrouver : grâce à elle, vous pouvez contrôler l'entretien et la consommation en carburant de votre véhicule et générer des rapports.

Drivvo : l'application qui surveille votre voiture

L'App Store regorge d'applications qui nous aident dans la vie de tous les jours, mais également lorsqu'il faut prendre la route : apps de navigation, apps de stationnement, apps d'aide à la conduite éco, apps d'alertes pour les trajets et bien d'autres.



Mais, aujourd'hui, l'application qui nous intéresse se nomme Drivvo et cherche à vous aider à anticiper les soucis liés à votre voiture. En effet, une fois téléchargée, il suffit d'entrer les informations de votre voiture : marque, modèle, type de carburant, capacité) vous entrerez dans votre carnet d’entretien digitalisé.



Vous aurez pour tâche d'entrer toutes vos dépenses liées à votre véhicule, que ce soit panne, casse, entretien ou essence pour que l'application commence à vous planifier vos prochains devoirs comme les révisions, les changements de plaquettes de freins etc.



Un parfait mélange entre garagiste et journal des dépenses pour votre voiture !

Télécharger l'app gratuite Drivvo