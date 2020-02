L'iPhone 9 pour le 3 avril avec keynote fin mars ?

Ces dernières années, Apple semble rodé sur ses différents keynotes puisque la firme, outre septembre avec le lancement de sa nouvelle génération de téléphones, fait également une conférence publique durant le mois de mars. L'année 2020 n'échapperait pas aux habitudes puisque la date serait cochée du côté de chez Apple avec la présentation de l'iPhone 9 prévue pour le 31 mars prochain. La commercialisation serait rapide, puisque le nouveau smartphone pourrait être disponible à la vente dès le 3 avril. Reste désormais à savoir si le coronavirus n'aura pas d'impact sur les différentes dates, mais en tout cas, si le keynote de fin mars se confirme, les invitations seront envoyées dix jours avant. Apple pourrait en profiter pour lancer un iPad Pro et un MacBook Pro 14 pouces . C’est ce que nous avions évoqué le mois dernier, avant nos confrères. Source

