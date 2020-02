La justice ordonne l'arrêt des travaux pour la Gigafactory de Tesla en Allemagne

Julien Russo

Mais que se passe-t-il en Allemagne ? Alors que l'entreprise d'Elon Musk était pleine d'ambition et pressée de commencer les travaux de sa Gigafactory dans la région de Berlin, tout a brutalement été arrêté sur décision du tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandebourg.

Un groupe militant pour l'environnement est à l'origine de cet arrêt

Il y a actuellement une petite polémique en Allemagne avec la Gigafactory de Tesla. Pour construire sa Gigafactory qui va embaucher 10 000 salariés et produire 500 000 voitures par an, la marque américaine a besoin de beaucoup de place et cela nécessite l'abattage d'énormément d'arbres puisque Tesla s'installe assez loin du milieu urbain pour sa géante-usine.



La Green League of Bandenburg, un groupe militant de la première heure pour la protection de l'environnement a demandé en urgence à la justice de stopper les projets de travaux du géant américain. Le déboisement allait commencer quand un juge a tout stoppé à la dernière minute. Tesla avait prévu d'abattre tous les arbres couvrant la superficie de sa future Gigafactory en seulement 72 heures.

Pour le groupe militant, ce que veut faire Tesla pourrait avoir un grave impact sur l'eau potable et la faune.

Voici l'emplacement où Tesla veut installer son usine. Un grand nombre des arbres sur la photo disparaîtront si le procès intenté par le groupe militant échoue.

Pour l'instant, tout est suspendu jusqu'à que la justice rende sa décision finale. En cas de victoire du groupe militant, Tesla pourrait être dans l'obligation de trouver un autre endroit !



Le média Engadget a pris contact avec l'entreprise d'Elon Musk pour avoir son ressenti sur la mise en pause de son projet : "Ce n'est peut-être qu'un revers temporaire, mais il survient après des centaines de protestations contre les effets possibles de la Gigafactory".

Si Tesla a réussi à convaincre des bienfaits de la voiture électrique sur l'environnement, il reste encore à convaincre sur les Gigafactory qui ne seraient pas néfaste et sur ce point-là, c'est nettement plus compliqué !