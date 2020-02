M-Ticket : les billets de métro dématérialisés à Lille

La dématérialisation du ticket de métro permet de gagner du temps, de ne plus utiliser de papier inutilement, mais également de pouvoir faire des achats directement sur l'application. Ainsi, l'app M-Ticket a été lancée sur tous les téléphones Samsung, mais également les smartphones Android avec une carte SIM Orange/Sosh. Qui d'Apple et iOS ? Toujours le même problème avec la firme, qui a du mal à ouvrir les portes de son NFC :

À Lille, comme dans la plupart des grandes villes, il est possible de retrouver un métro accessible grâce à une carte portant le nom de pass-pass. Seulement, à l'air du digital, certaines personnes souhaitent rendre l'accès totalement dématérialisé grâce à l'avènement des téléphones. C'est le but de Ilévia qui a lancé vendredi dernier une application du nom de M-Ticket, permettant d'embarquer ses billets directement sur son téléphone.

