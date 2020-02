Le Diablo-like Book of Demons est de sortie sur iPad

Il y a 41 min

Alban Martin

Réagir

Book of Demons: Tablet Edition est une belle surprise sur App Store, puisqu'il vient de passer du PC (Steam) à l'iPad en quelques mois seulement. Voici un joli jeu de type hack & slash que les fans de Diablo pourraient rapidement adopter.





Regardez le trailer vidéo :

Book of Demons: Tablet Edition : une version optimisée pour l'iPad

Book of Demons: Tablet Edition est donc un jeu à ranger dans la catégorie des Rogue-RPG. Particulièrement apprécié sur Steam depuis l'an dernier, le jeu du studio Thing Truk propose une aventure d'une dizaine d'heures composées d'exploration de donjons, de combats acharnés et d'un côté évolutif intéressant avec de la collecte d'armes et de cartes de sorts. Vous aurez le choix entre trois classes de personnages pour affronter plus de 70 monstres différents, chacun ayant ses forces et ses faiblesses.



La réalisation est certainement le plus grand atout du jeu avec un rendu stylistique unique en polygones, sans oublier la durée de vie qui est renforcée par la génération procédurale des niveaux et un mode sans fin pour les fans de Rogue.



Dommage que le titre soit réservé à l'iPad, mais vu le niveau de détails et l'ergonomie, il aurait été difficile de tout faire tenir sur un iPhone.

Télécharger Book of Demons: Tablet Edition à 5,49 €