iPhone 11 : une plainte pour viol de brevets concernant l'écran tactile

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Décidément, Apple ne cesse d'être la cible de nombreuses attaques, fondées ou non, en général pour viol de brevets. Si la plupart tombent dans les oubliettes, certaines causent du tort à la Pomme.



Cette fois-ci, c'est l'iPhone 11 qui est ciblé, et plus particulièrement son écran tactile ; Neodron, une société irlandaise qui détient plusieurs brevets technologiques américains, accuse plusieurs grosses entreprises de violations de brevets dont Samsung, Amazon, Microsoft et donc Apple.

Neodron s'en prend à l'iPhone 11 et son écran

Jusqu'à présent, nous savions que Neodron en avait après plusieurs gros bonnets du milieu high-tech, dont Amazon, ASUS, LG, Microsoft et Sony. Seulement, Apple est également de la partie, la firme irlandaise déclarant que l'iPhone 11et l’iPad Pro de troisième génération auraient violé pas moins de 4 brevets.



Selon les dires, deux des brevets concerneraient le clavier de l'appareil, dont l'un serait utilisé dans le dernier smartphone de la Pomme. Neodron précise que ses différents brevets ont été déposés en octobre 2010 et en mars 2011...



Pour les deux autres, ils concernent les brevets relatifs aux capteurs de proximité et aux capteurs tactiles, déposés en juin 2014 et en juin 2016.



Neodron est connu dans le milieu pour être un patent troll, rachetant des brevets un peu partout et attaquant des constructeurs utilisant des technologies similaires en espérant se faire de l'argent grâce à la justice...



Source