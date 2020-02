Huawei perdant dans le procès contre l'interdiction fédérale aux États-Unis

Auteur de cette révélation, le Wall Street Journal a réussi à récupérer la décision qui se justifie en 57 pages, et voici ce que le juge a répondu à la plainte de Huawei : "Passer un contrat avec le gouvernement fédéral est un privilège, pas un droit garanti par la Constitution - du moins pas à la connaissance de cette cour". Une réponse ferme qui n'aurait apparemment pas plu à la firme chinoise qui a déclaré dans un communiqué que : "l'approche adoptée par le gouvernement américain dans la NDAA 2019 fournit un faux sentiment de protection tout en portant atteinte aux droits constitutionnels de Huawei". La tension ne cesse de monter entre l'entreprise et le gouvernement américain. Il y a quelques jours, la direction d'Huawei a lancé une grave accusation envers le ministère de la Justice des États-Unis, qui a été décrit comme un " persécuteur politique ". Cela fait suite aux déclarations que la marque chinoise installerait des portes dérobées au sein de ses appareils.

Jamais cela n'aurait été aussi tendu entre une entreprise chinoise et les États-Unis... Depuis que Donald Trump est au gouvernement, les entreprises comme Huawei vivent un véritable cauchemar. En 2018, le gouvernement américain avait strictement interdit l'utilisation de smartphones de la marque Huawei et ZTE aux personnels gouvernementaux. Initiative qui avait fortement énervé la marque chinoise, au point où elle avait lancé une poursuite en justice.

