Les ventes de smartphones au plus bas sur les cinq dernières années ?

Il y a 3 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Petit coup de mou pour l'industrie du smartphone ? Une analyse vient de paraître, laissant penser que ce trimestre 2020 devrait être le plus bas en termes de ventes de téléphones depuis ces cinq dernières années.



En effet, cette période pourrait être grandement affectée par l'arrivée du coronavirus, ce qui semble déjà être le cas du côté d'Apple, qui avait pourtant tenu à rassurer les investisseurs en prétendant que l'épidémie n'aurait pas de gros impact sur les chiffres de ces premiers mois.



Des propos qui, au final, ont été revus par Tim Cook lui-même : ce dernier a alors indiqué qu'Apple n'atteindrait pas ses objectifs fixés en ce début d'année.

Une baisse du marché des smartphones, Samsung en profite

C'est Trendforce qui publie cette analyse, affirmant que les ventes de smartphones devraient, ce trimestre, atteindre leur plus bas niveau en cinq ans. Selon eux, la production de smartphones sera particulièrement touchée à cause de la main-d'oeuvre nécessaire pour l'assemblage des différents appareils.



Le rapport va encore plus loin, puisque la production de smartphones devrait diminuer de 12% en glissement annuel sur le premier trimestre 2020.



Pourtant, tout ne semble pas si mauvais pour tous les acteurs du marché, puisque Samsung serait le moins touché avec une baisse beaucoup plus faible d'environ 3%.



En effet, la moitié des smartphones du coréen sont désormais fabriqué au Vietnam, pays où les usines ne sont pas trop touchées.



Source