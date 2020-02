Twitter fait apparaître les fake news en couleur orange

En cé début de mois de février, le réseau social Twitter (v8.9, 117 Mo, iOS 11.0) déclarait se lancer dans une lutte contre les images modifiées et les fake news, qui continuent de pourrir l'espace d'échanges.



Le géant vient de joindre l'action à la parole en lançant un test pour certains utilisateurs : les tweets susceptibles de comporter de fausses actualités apparaissent désormais en orange pour prévenir les utilisateurs.



Une belle façon de démarquer rapidement le faux du vrai, sans se prendre la tête.

Twitter teste une nouvelle fonctionnalité qui étiquette les fausses nouvelles, avec des avertissements orange vif ou rouge : un changement qui pourrait rapidement arriver chez nous, puisqu'on parle d'une mise en place publique pour le 5 mars.

Twitter a confirmé à NBC qu'il testait la fonctionnalité mais qu'elle pourrait ou non être déployée à tous les utilisateurs. Cependant, dans tous les cas, il semble que Twitter lancera un nouveau plan pour lutter contre la désinformation le 5 mars. Cela vient après que Twitter ait annoncé une interdiction des deepfakes et autres médias modifiés plus tôt ce mois-ci.