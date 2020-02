Dragon Quest of the Stars : le RPG est de sortie sur mobiles

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Dragon Quest of the Stars s'offre enfin une escale en Europe et au Canada notamment. Après avoir fait les beaux jours des joueurs japonais en 2015 et près de 20 millions de téléchargements, le titre de Square Enix a été publié sur iOS et Android. Voilà un RPG tactique qui vaut le détour !



Regardez la vidéo pour comprendre ce qui vous attend :

Dragon Quest of the Stars : le nouveau RPG mobile de Square Enix

La fabuleuse série Dragon Quest qui s'est déjà écoulée à plus de 80 millions d'exemplaires dans le monde sur consoles, voit arriver un opus entièrement dédié à nos iPhone, iPad et Android en la personne de Quest of The Stars.



Encore une fois, tout est travaillé à merveille dans ce jeu à l'inspiration manga. Et pour cause, les personnages ont été conçus par Akira Toriyama, le célèbre auteur de mangas japonais à qui l'on doit un certain Dragon Ball.



Dans Dragon Quest of the Stars, vos héros pleins de vie sont modélisés en 3D avec un look qui n'est pas sans rappeler un certain Final Fantasy 7. Pour partir dans cette aventure haute en couleur, il faudra s'allier avec trois autres personnages qui peuvent être l'IA en mode solo, ou d'autres joueurs en mode multi. Exploration et combats seront votre quotidien, avec une bonne dose de gestion et de stratégie.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un très bon JRPG au tour par tour, similaire à Dragon Quest IX sur Nintendo DS, avec en plus, la possibilité de pouvoir personnaliser l'apparence de votre bande. Après chaque victoire, vous serez récompensé par du matériel que vous pourrez utiliser pour améliorer vos héros et renforcer vos capacités.



Disponible tout de suite et gratuitement sur les appareils iOS et Android, DQOTS est même traduit en français. Comptez tout de même sur des achats intégrés pour faciliter la progression, ainsi que sur 1,1 Go d'espace disque sur iOS, comme sur Android. Et au niveau système, iOS 9 minimum.

Télécharger le jeu gratuit DRAGON QUEST OF THE STARS