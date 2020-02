HomeKit : comment fonctionnent les routeurs compatibles

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Annoncée lors de la WWDC 2019, la prise en charge de HomeKit pour les routeurs, n'a plus donné signe de vie jusqu'à aujourd'hui. Apple a en effet publié un nouveau document de support qui livre quelques indications sur le fonctionnement des routeurs dans l'écosystème HomeKit. On trouve des détails sur le niveau de sécurité mais aussi sur comment mettre en route l'ensemble.

Ajoutez plus de protection à vos accessoires domestiques en contrôlant les services et les appareils avec lesquels ils communiquent sur votre réseau Wi-Fi domestique et sur Internet.

Quel intérêt pour les routeurs Homekit ?

Le support de HomeKit au niveau des routeurs va ajouter une protection supplémentaire à tous nos accessoires connectés à la maison. En effet, il sera possible de contrôler l'accès au réseau WiFi pour chaque élément.

Depuis l’application Maison de votre iPhone, iPad ou Mac, vous pourrez ainsi personnaliser le niveau de sécurité pour chaque accessoire compatible. Il faudra prendre soin d'avoir un HomePod, une Apple TV ou un iPad doté du logiciel le plus récent configuré en tant que concentrateur.

Voici en détail les trois options :

Limité à l’application Home : le plus sécurisé. Votre accessoire ne peut interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connectera pas à Internet ou à un appareil local. Par conséquent, tout service tiers, comme les mises à jour du logiciel (firmware), sera bloqué.

le plus sécurisé. Votre accessoire ne peut interagir avec HomeKit que via vos appareils Apple. L’accessoire ne se connectera pas à Internet ou à un appareil local. Par conséquent, tout service tiers, comme les mises à jour du logiciel (firmware), sera bloqué. Automatique : sécurité par défaut. L’accessoire peut communiquer avec HomeKit et avec les connexions recommandées par son fabricant.

sécurité par défaut. L’accessoire peut communiquer avec HomeKit et avec les connexions recommandées par son fabricant. Aucune restriction : non sécurisé. Ce réglage contourne le routeur sécurisé et permet à l’accessoire d’interagir avec tous les appareils de votre réseau et services Internet.

Configurez votre routeur sécurisé HomeKit

Depuis l'application iOS ou iPadOS qui est développée pour votre routeur, configurez ce dernier (il faudra probablement la télécharger sur App Store). Ensuite, suivez les étapes pour l'ajouter à Maison (Home) afin de l'avoir dans votre hub. Terminez l'installation dans l'appli Maison jusqu'à recevoir une notification.

Une fois le routeur configuré, il faudra ajouter vos accessoires HomeKit à l'application Maison. Si vous avez déjà des accessoires Wi-Fi HomeKit ajoutés à l'application Home, supprimez-les et réinitialisez-les, puis ajoutez-les à nouveau à l'application pour une connexion plus sécurisée.



A date, il n’y a aucun routeur compatible HomeKit sur le marché. Les premiers devraient arriver bientôt avec Eero et Linksys.