La Comission européenne veut une meilleure accessibilité pour le remplacement de la batterie d'un smartphone

Après le chargeur unique, c'est désormais la batterie qui se change facilement. Décidément, la Commission européenne veut que les fabricants de smartphones se réveillent. Encore une fois, la firme californienne n'est pas visée, mais toutes les déclarations ne font penser qu'à une entreprise... Apple.

La facilité pour changer la batterie

Dans une démarche de protection de l'environnement et pour éviter qu'il y est trop de déchets électroniques, Bruxelles a émis le souhait que les constructeurs de smartphones qui limitent l'accès à la batterie, changent de position et permettent à tous les consommateurs européens et (même au-delà si possible), un moyen de remplacer facilement sa batterie, ce qui permettrait d'utiliser son smartphone plus longtemps et d'éviter d'en acheter un nouveau quand la batterie est arrivée à un tel épuisement que l'autonomie ne fait que la matinée.



Alors bien sûr, pour éviter de dire que la Commission européenne s'acharne sur Apple (après l'histoire du chargeur unique), pendant la déclaration, Bruxelles n'a pas mentionné une seule fois le géant californien qui est pourtant le roi de l'inaccessibilité aux composants internes de ses appareils.

Ce souhait ferait partie du "Pacte vert pour l'Europe" qui devrait être présenté sous peu (vers mi-mars). Il s'agit d'un projet très ambitieux puisqu'il a pour objectif de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat ! Les mesures qui seront communiquées permettront d'accompagner les citoyens et entreprises de l'Union européenne vers une transition écologique durable.

Cependant, Bruxelles n'y arrivera pas sans la coopération des entreprises en dehors de l'UE qui ont une forte domination sur le marché européen en ce qui concerne les ventes de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs...



L'autre mesure qui devrait être une très bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est l'allongement de la garantie, la Commission européenne veut que les constructeurs prennent en charge les réparations plus longtemps après l'achat. Cela évitera les comportements des consommateurs qui privilégient l'ajout de 200-300€ pour partir sur un nouveau modèle quand la réparation a un coût élevé.

Dans ce "Pacte vert pour l'Europe", on retrouvera aussi l'importance du recyclage, puisqu'à l'heure actuelle il serait très largement insuffisant. On parle de seulement 35% des déchets électroniques recyclés.

Tout comme le chargeur unique, Apple ne sera probablement pas coopératif par rapport à ce nouveau souhait de la Commission européenne, puisque depuis toujours, la firme californienne a toujours préféré que ça soit des techniciens spécialisés agréés qui manipulent les composants internes, plutôt que les consommateurs.

Peut-être que la mise en avant de la protection de l'environnement fera changer d'avis la firme californienne, puisque l'on sait qu'elle a une affection toute particulière par rapport à l'écologie et le recyclage !

Une chose est sûre c'est que ça s'annonce être encore un débat mouvementé...



