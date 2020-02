Les iPhone avec un écran OLED chinois, c'est pour bientôt !

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

2

À l'heure actuelle, seuls Samsung et LG sont les fournisseurs des écrans OLED pour les iPhone. Dernièrement une entreprise a particulièrement attiré l'attention de la firme californienne, du fait pas ses tarifs attractifs, mais surtout pour la qualité de ses écrans qui seraient un sérieux avantage pour les futures générations d'iPhone.

Apple va-t-il signer un contrat avec BOE le plus grand fabricant d'écrans en Chine ?

Le talent, l'accessibilité tarifaire et la qualité. Voici trois mots pour décrire les écrans de la firme chinoise "BOE". Apple réfléchirait en ce moment à signer un contrat avec ce nouveau fournisseur pour les prochains écrans OLED des iPhone.

En effet, jusqu'à aujourd'hui, c'est majoritairement Samsung qui détient les commandes. Apple a toujours cherché une autre entreprise pour remplacer progressivement le géant sud-coréen, mais aucun concurrent ne proposait des prix aussi intéressants tout en apportant une qualité à la hauteur des attentes de la direction de l'Apple Park.

Visiblement ce serait de l'histoire ancienne, puisque l'entreprise BOE qui est mondialement connue pour ses écrans OLED serait proche de la signature avec Apple.



Ce qui prend du temps pour conclure l'affaire, c'est que l'entreprise n'arrive pas encore à respecter les normes de qualité qu'exige Apple. Mais ce n'est qu'une question de temps, puisque BOE travaille jour et nuit pour arriver à remplir les objectifs imposés par la firme américaine.

En arrière-plan, les choses avancent bien puisque d'après ETNews, la firme chinoise aurait déjà commencé à investir dans des lignes de production pour des écrans OLED et celles-ci seraient uniquement réservées pour... Apple, qui sera sans aucun doute un client très important en matière du volume des commandes.

Le rapport explique : "Il a été confirmé que BOE, le plus grand fabricant d'écrans en Chine, a commencé à investir dans des installations et des équipements afin de fournir des écrans OLED à Apple. Il sera intéressant de voir si la firme chinoise peut être un troisième fournisseur d'écran pour Apple en 2021 après Samsung Display et LG Display. Selon l'industrie, BOE a récemment décidé d'investir dans des gammes de modules OLED exclusivement pour Apple.

On apprend que l'entreprise prévoit de construire 10 nouvelles lignes de modules dans son usine située au Sichuan. BOE a constamment tenté de fournir ses écrans OLED à Apple. Parallèlement à la construction de l'usine, elle a participé à des projets de développement d'OLED pour iPhone. Cependant, il n'a pas encore fourni ses OLED, car son écran n'a pas satisfait à l'évaluation de qualité stricte d'Apple."



Vous l'aurez compris, l'entreprise chinoise rêve de collaborer avec Apple pour les écrans OLED, ce serait un atout magistral pour son chiffre d'affaires et ce contrat permettrait au groupe de fortement se développer.

L'accord serait sur le point d'être conclu d'après le rapport. Cependant, les premiers écrans OLED de BOE pourraient débarquer qu'à partir de l'année prochaine.

Samsung et LG doivent être inquiets, puisqu'ils perdront chacun un grand nombre de commandes qui ira au profit de l'entreprise chinoise.

Certains iPhone d'ancienne génération actuellement en circulation ont des écrans LCD de BOE.

Autre bon point, l'entreprise chinois est très forte pour les écrans pliables. Enfin, on dit ça, on dit rien...