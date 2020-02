Journée internationale de la femme : les Apple Store lancent le mouvement «She Creates»

Le 8 mars marquera l'édition 2020 de la journée internationale de la femme, et comme chaque année, Apple y participera en organisant des évènements un peu partout dans le monde.



En effet, pour l'occasion, la Pomme lance un mouvement nommé « She Creates » au sein des Apple Store. Le but ? Organiser des sessions spéciales Today at Apple durant tout le mois.

Apple célèbre la journée internationale de la femme

Ainsi, il sera possible de retrouver dans différents Apple Stores des sessions organisées par des femmes inspirantes, et ainsi acquérir une nouvelle compétence et une nouvelle perspective.



Les différents mouvements se dérouleront entre le 1er et le 31 mars autour du thème Each for Equal qui veut effacer les préjugés des femmes dans le milieu des technologies et met en avant l'égalité des sexes.



Par exemple, une session aura lieu à Paris avec la graphiste Aurélia Durand qui se rendra à l'Apple Store des Champs-Élysées qui effectue des illustrations de réalité augmentée avec des applications iPad comme Adobe Aero. La session vous donnera l'opportunité de créer votre propre personnage dynamique !



Voici les différents Apple Store participants :

N'hésitez pas à partager vos photos si vous vous rendez à l'une d'elles !



