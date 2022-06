La Journée internationale du yoga sera une fois de plus célébrée via l'Apple Watch

Jony Ive a joué au jeu de l'interview auprès du Financial Times et a donné quelques infos sur sa prise de tête au moment de terminer la conception de l'Apple Watch. Un moment stressant qui aura...

Le Dr Sumbul Desai, vice-présidente d'Apple chargé de la santé, a participé à l'émission Sunday Morning de CBS sur les trackers de santé. Cette intervention a évidemment montré non...

Apple a étudié la manière d'intégrer un capteur photo à l'Apple Watch, et l'une des propositions consiste à l'intégrer à la fameuse couronne digitale, aussi appelée Digital Crown en...

Désormais, si vous souhaitez craquer et vous offrir l'une des dernières montres de la Pomme, l'Apple Watch SE, vous aurez la surprise de découvrir un câble USB-C dans l'emballage. En effet, la...

Apple apprécie célébrer les évènements majeurs et la journée internationale de la femme n'échappe pas à la règle. Le mardi 8 mars, les propriétaires d'Apple Watch devront réussir un...

Que vous soyez sur le service Fitness+ d'Apple ou sur une application tierce, vous pourrez accéder à la récompense. À noter que si vous n'êtes pas sur le service de la pomme, faites bien attention à ce que l'application en question soit compatible avec l'application Santé de l'iPhone. Plus tôt cette année (8 mars), Apple avait déjà fait cette démarche pour la Journée internationale de la femme .

Le genre d'évènement qu'Apple aime bien célébrer. Pour la Journée internationale du yoga, le mardi 21 juin, la pomme va mettre en place un nouveau défi d'activité spécialement conçu pour l'occasion. Une fois réalisé, les utilisateurs d'Apple Watch pourront recevoir un nouveau badge lié au thème yoga ainsi que plusieurs autocollants animés. Un défi pas très difficile à réaliser (en même temps ce n'est pas le but) puisqu'il suffira d'effectuer une séance de yoga durant 20 minutes consécutives. Un jeu d'enfant pour celles et ceux qui pratiquent cette discipline.

Comme chaque année, Apple met en place un petit défi pour fêter la Journée internationale du yoga. Au programme, un défi plutôt simple et en récompense, un badge et des autocollants.

