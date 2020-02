Signal : la Commission européenne encourage l'utilisation de l'app

Quelques années en arrière, une application de messagerie et d'appels voix/vidéo voyait le jour sur l'App Store et le Play Store. Son argument principal ? La confidentialité et la sécurité !



En effet, les développeurs de Signal ont mis au point une technologie avancée de protection de la vie privée grâce à un chiffrement de bout en bout.



Une popularité qui continue de croître, notamment du côté des entreprises et des organismes, qui souhaitent sécuriser les différents échanges.

La Commission européenne opte pour Signal

Et selon nos confrères de Politico, la Commission européenne aurait été séduite par l'application et aurait commencé à demander aux différents membres de laisser WhatsApp et les équivalences comme Telegram pour des échanges avec Signal.



Le chiffrement et les messages éphémères semblent rassurer les hauts placés, qui s'assurent ainsi que les conversations ne sont pas conservées dans le cloud. Mais est-ce que l'app ne va pas du coup être analysée et attaquée par des hackers cherchant à vérifier toute cette jolie publicité ?



