Apple prend du retard sur l’iPhone 12

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple est-elle en train de perdre la main sur son planning ? C’est ce que laisse penser cette nouvelle information provenant de Reuters et qui indique que les ingénieurs d’Apple sont limités dans leurs déplacements vers la Chine à cause du coronavirus, le Covid-19. Alors que les iPhone 11 (et même l’iPhone XR) se vendent toujours très bien, Apple prépare l’arrivée de l’iPhone 12 pour la rentrée 2020.

Les ajustements sur le nouvel iPhone 12 n’ont pas été faits

Le développement de l’iPhone 12 est en grande partie réalisée à Cupertino et chez ses sous-traitants historiques comme Foxconn. Mais après la mise au point du prototype, il y a de nombreux ajustements à réaliser afin de passer à la production de masse. Que ce soit pour optimiser les performances (processeur, modem, affichage, ...) ou l’assemblage (finitions, étanchéité, positionnement de la batterie, ...), les ingénieurs d’Apple doivent passer du temps en Chine dans les bureaux des partenaires. Vous vous en doutez, l’épidémie de coronavirus n’aide pas et pourrait même mettre à mal le calendrier d’Apple. C’est une possibilité déjà évoquée récemment, cf l’iPhone 12 en danger.

La production à grande échelle des nouveaux iPhone débute généralement au milieu de l’été, avec de nombreux tirs d’essai dans les mois qui précèdent. En février par exemple, Apple est censée valider la partie assemblage avec Foxconn.



Ensuite, les trois mois qui suivent permettent de valider la qualité de la production en ajustant un tas de paramètres comme le rythme, les robots utilisés, ou encore les processus de vérification.

Pour l’iPhone 12 (et les iPhone 12 Pro / Max), tout risque de glisser car cette préparation prend du retard. Reuters a sondé deux sources chez un fournisseur qui assurent que les faces à faces entre les ingénieurs d’Apple et ceux des sous-traitants n’ont plus lieu depuis un bon mois. Et pour eux, la situation ne va pas s’améliorer avant fin mars en minimum. C’est donc deux mois de perdus sur un cycle d’un an. Autant dire que le retard va être pratiquement impossible à combler.



Evidemment, des solutions par FaceTime en groupe permettent d’avancer mais rien ne remplace la présence physique et le toucher des matériaux.



Êtes-vous confiants pour l’iPhone 12 ou pensez-vous qu’Apple va le lancer plus tard que le mois de septembre ? L’iPhone X avait été lancé à la toute fin du mois d’octobre 2017...