Bêta 3 pour iOS 13.4, iPadOS 13.4, TvOS 13.4, watchOS 6.3 et macOS 10.15.4

Après plusieurs nouveautés dans les deux bêtas précédentes, ces nouvelles moutures viennent corriger des bugs. Précédemment, Apple avait proposé CarKey , une nouvelle barre d’outils dans l’app Mail, les dossiers partagés dans iCloud Drive , les paroles dans Apple Music sur Mac, les achats universels entre iOS et MacOS ou encore les achats in-apps directement depuis l’Apple Watch.

Nouvelle soirée mise à jour pour les développeurs d'iOS, d'iPadOS, de tvOS, de MacOS et de watchOS. Apple a sorti la troisième bêta pour iOS 13.4, watchOS 6.2 et macOS 10.15.4 qui sont disponibles au téléchargement sur le portail Dev Center.

