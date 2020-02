L'iPhone 12 prépare-t-il l'arrivée des Apple Glass ?

Un récent rapport a suggéré que le nouvel iPhone 12 pourrait prendre en charge la dernière spécification WiFi 802.11ay. Cela serait assez surprenant de la part d'Apple, car la norme est si récente que la spécification n'a même pas été finalisée. La firme étant habituée à analyser les nouvelles technologies avant de les intégrer.



Mais si cela s'avère vrai, l'iPhone 12 pourrait être le socle des prochaines Apple Glass, les lunettes connectées.

Une norme Wifi qui cache un produit Apple innovant ?

Jason Cross de MacWorld commence nous explique que le Wi-Fi 802.11ay est effectivement la réinvention de quelque chose créé il y a dix ans : le WiFi gigabit.



En 2010, la Wireless Gigabit Alliance (un groupe de sociétés comprenant Apple, Intel, AMD, Broadcomm, Qualcomm et autres) s'est réunie pour élaborer une spécification standard pour les communications sans fil sur la bande de fréquences de 60 GHz. Ils l'ont appelé WiGig parce qu'il offrait des débits en gigabits, mais sa désignation officielle IEEE est 802.11ad n'a jamais vraiment été prise en compte.



802.11ay est la seconde version du WiGig. Finalement ratifiée en 2019, il s'agit d'une grande amélioration du protocole WiGig qui utilise toujours la plage de fréquences de 60 GHz, mais devrait permettre d'aller plus loin et de fournir beaucoup plus de bande passante. Un flux peut atteindre 44 gigabits par seconde, et vous pouvez associer 4 flux pour un total de 176 gigabits par seconde. C'est à peu près aussi rapide que le HDMI 2.1 sur un seul flux. Bien sûr, les performances dans le monde réel seront plus faibles, mais il s'agit toujours d'une amélioration spectaculaire par rapport au Wi-Fi auquel vous êtes habitué, même le WiFi 6 qui est sorti sur l'iPhone 11.



Mais étant donné que le 802.11ay n'a toujours pas la capacité de pénétrer les murs, à quoi cela servirait-il dans un iPhone ? En premier lieu, AirDrop serait beaucoup plus rapide, ce qui pourrait être utile lors de l'envoi de gros fichiers vidéo entre des appareils Apple. Mais la raison principale serait pour les futures lunettes Apple.



La partie intéressante de 802.11ay est qu'il fournit une bande passante suffisamment élevée et une latence suffisamment faible pour qu'il puisse être utilisé pour envoyer des données à des affichages à haute résolution et à taux de rafraîchissement élevé. Comme, par exemple, les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.



On dit depuis longtemps qu'Apple travaille sur un casque ou des lunettes qui font au moins AR, peut-être AR et VR mélangés. Tout le traitement AR / VR pourrait se faire sur le casque lui-même, ce qui en fait un produit complètement autonome, mais cela le rend plus gros, plus lourd, plus cher et moins durable dans le temps. L'alternative consiste à faire du casque un ensemble d'écrans et de caméras à disposition, avec tout le traitement se produisant sur une machine déportée, comme le nouvel iPhone 12. Une connexion à ultra-haute vitesse et à très faible latence comme celle fournie par 802.11 ay est une nécessité pour que cela fonctionne sans ralentissement.



Si les lunettes sont attendues pour 2022, voire 2023 d'après les analystes les mieux renseignés, Apple aurait tout intérêt à commencer à diffuser sa technologie sur l'iPhone 12, histoire d'avoir un parc conséquent au moment de la sortie. C'est ce qu'elle a fait avec la puce U1 des iPhone 11...