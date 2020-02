Problème : Apple n'a pas pensé au frein sur les roulettes du Mac Pro

Quand le nouveau Mac Pro a été commercialisé fin 2019, tout le monde a halluciné quand Apple a dévoilé le prix de 480€ pour les roulettes de la tour. Aucune marque n'oserait faire cela, mais Apple n'a aucun complexe avec l'image de "luxe". À ce prix, il n'y a pas le droit à l'erreur et pourtant, il y a une grosse faille...

C'est le célèbre YouTuber Marques Brownlee qui a partagé sa découverte sur son compte Twitter. Heureux possesseur du Mac Pro, il a remarqué un détail assez gênant avec la tour.

Après avoir installé les roulettes, il a voulu placer son nouveau Mac à un endroit bien précis, sauf que la tour du Mac Pro s'est déplacée toute seule comme il le montre dans une vidéo. Pourquoi ? Parce que les roulettes n'ont pas de frein, ce qui est pourtant indispensable pour éviter de retrouver son Mac au milieu du salon, un détail qui parait hallucinant au vu du prix des roulettes !

Les réponses au tweet sont comme à chaque fois remplies d'humour !

On a par exemple le célèbre compte parodique @JonyIveParody qui voit un lien avec l'Apple Car, la future voiture électrique et connectée d'Apple.

Ou alors @gruber qui annonce que les freins coûtent 500$ de plus.



Quoiqu'il en soit, la majorité constate un manque de sérieux de la part d'Apple qui aurait pu installer des freins à chaque roulette, ça n'aurait probablement réduit que de quelques euros sa gigantesque marge de bénéfice.

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC