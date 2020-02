Le remplaçant du Play Store chez Huawei fonctionnerait très bien

Il y a 4 heures

Julien Russo

3

Suite aux multiples conflits entre les États-Unis et la Chine, les entreprises américaines comme Google ont l'interdiction de faire du business avec les firmes chinoises. C'est quelque chose qui a choqué tout le monde au début, mais qui devient banal avec le temps. Ceux qui y ont le plus perdu ce sont les sociétés comme Huawei qui n'ont plus le droit de préinstaller les applications Google. Du coup, Huawei n'avait pas d'autre solution que de lancer sa propre boutique d'applications !

Huawei annonce 400 millions d'utilisateurs pour AppGallery

Aujourd'hui il y a l'App Store, le Google Play et le petit nouveau... AppGallery. Il s'agit de la première boutique d'application pour smartphone et tablette à destination des appareils de la marque Huawei.

Comme la firme ne peut plus utiliser le store du géant californien, elle a décidé de faire les choses soi-même. Pour la première fois depuis le lancement d'AppGallery, Huawei s'est exprimé sur les performances de sa boutique d'apps. Les chiffres dévoilent qu'il y a environ 400 millions d'utilisateurs Huawei qui utilisent régulièrement ce nouveau store pour télécharger des applications (alors qu'ils pourraient passer par un autre store), à travers 170 pays !



Même si celui-ci reste encore incomplet en ce qui concerne le volume des applications (de nombreuses applications sont absentes dont la majorité sont des apps européennes et américaines), la croissance du nombre d'utilisateurs serait prometteur.

Cependant, même si le démarrage est bon, le géant chinois est encore loin de ses deux principaux rivaux, Apple et Samsung comptabilisent à eux deux environ 4,5 milliards d'appareils en circulation, on imagine que le nombre de connexions sur l'App Store et le Google Play doivent être bien plus importants !

Une chose est sûre, c'est que Huawei est sur une bonne lancée et pourrait pourquoi pas dépasser Apple ou Google d'ici 10 à 15 ans.



