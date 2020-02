Unc0ver : le jailbreak iOS 13 aussi sur iPad et iPhone X / 8 / 7 / SE

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

4

En deux jours, le célèbre hacker Pwn20wnd a réalisé de grandes avancées pour son outil de jailbreak Unc0ver en proposant les versions 4.1 puis 4.2 qui apportent respectivement une stabilité sans faille et une compatibilité étendue.



En effet, si au départ Unc0ver 4.0 était le seul outil pouvant jailbreaker l’iPhone 11 sous iOS 13, tout le monde n’y parvenait pas et les anciens appareils n’étaient pas supportés.



Pour mémoire, le jailbreak pour iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone XS et iPhone XR allait jusqu’à iOS 13.3. Mais maintenant les aux "anciens" iPhone comme l'iPhone X, l'iPhone 8, l'iPhone 7, l'iPhone 6S ou l'iPhone SE par exemple peuvent être jailbroken, tout comme les iPad.

Compatibilité améliorée pour Unc0ver

Publiée en premier hier sur iPhoneTweak, la nouvelle concernant la version 4.2 permet donc de retrouver la compatibilité avec les anciens appareils ayant des puces A8, A9, A10 et A11 !



#unc0ver v4.2.0 is NOW OUT - Fix for system services on A12-A13, iOS 13.0-13.3 support for A8-A11 and more!



Get it at: https://t.co/FtG9c9kNtg — Pwn20wnd (@Pwn20wnd) February 25, 2020

Voici la nouvelle liste des appareils compatibles avec le Jailbreak Unc0ver qui peut débloquer un appareil sous iOS 11 jusqu’à iOS 13.3 :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS / XS Max

iPhone X

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 6S / 6S Plus

iPhone SE

iPad Pro 2018

iPad Pro de 1ère génération

iPad Pro de 2e génération

iPad Pro 10,5 pouces

iPad 7ème gen

iPad 6ème gen

iPad 5ème gen

iPhone 6 / 6 Plus

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad Air 3

Stabilité améliorée pour unc0ver

Autre point essentiel, Unc0ver est désormais fiable à plus de 99% depuis la version 4.1 car Pwn20wnd a changé une partie de son outil pour s’appuyer sur un exploit encore plus perfectionné. Nos différents tests confirment qu’il s’agit d'un excellent jailbreak possible, même si Checkra1n fait un poil mieux, mais réservé aux iPhone X et inférieurs. Vous avez donc plusieurs bonnes solutions pour avoir iOS 13 jailbreak, la dernière version majeure du système d’exploitation.

Comment mettre à jour le jailbreak Unc0ver sur iPhone ou iPad ?

Si vous avez déjà Unc0ver et que vous souhaitez simplement le mettre à jour, supprimez l’app unc0ver de votre iPhone puis installez-la à nouveau en suivant la procédure décrite dans notre tutoriel.