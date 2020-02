Les Apple Glass pourraient déverrouiller l'iPhone automatiquement

Apple souhaite accélérer l'utilisation de nos appareils à la pomme en déverrouillant instantanément ces derniers si vous avez un casque AR/VR sur la tête. Et tant qu'à faire, ce serait un modèle Apple que l'on attend pour 2022 ou 2023.

Les lunettes pour déverrouiller l'iPhone

L'un des problèmes rencontrés par les utilisateurs lorsqu'ils ont plusieurs appareils sous la main est la nécessité de s'authentifier sur chacun d'entre eux. Vous-même, vous avez certainement besoin de déverrouiller un iPhone, un iPad, une Apple Watch, un Mac ou autres, plusieurs fois par jour.



Si Touch ID, puis Face ID, ont réduit le temps nécessaire pour accéder à nos iPhone, Apple pense qu'une réponse au problème peut être l'authentification par proximité, un concept qu'il propose déjà en permettant à un Mac de se déverrouiller si l'Apple Watch d'un utilisateur est à côté.



Dans un brevet intitulé "Authentification utilisateur assistée par périphérique authentifié" publié jeudi par le US Patent and Trademark Office, Apple étend cette idée en permettant au propriétaire d'un appareil authentifié d'accéder à des fonctions restreintes sur un autre élément.



Dans le système d'Apple, un appareil authentifié pourrait prendre la forme de lunettes intelligentes ou d'un casque AR ou VR. Pour ce périphérique, l'utilisateur est authentifié manuellement et se voit accorder un niveau d'accès aux fonctionnalités de ce périphérique en fonction de la façon dont il est configuré.



Un appareil à proximité, comme un iPhone ou un iPad, pourrait être dans un état verrouillé par défaut et serait normalement inaccessible sans authentification. Le casque (ou la paire de lunettes) en cours d'utilisation pourrait utiliser sa proximité pour accéder à l'autre appareil.



Selon la configuration du périphérique verrouillé, les données d'authentification peuvent être utilisées pour le déverrouiller ou pour fournir un ensemble limité de fonctions en attendant une procédure de déverrouillage complet. Pour y parvenir, Apple décrit un système d'échange d'informations à base de UWB, la technologie ultra large bande qu'on retrouve dans l'iPhone 11 et sa puce U1.



Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais rien ne garantit l'existence d'un produit ou d'un service utilisant le concept à l'avenir. Le dernier en date concerne la connexion Bluetooth des Apple Glass.



Le brevet du jour répertorie les inventeurs suivants : Fletcher R. Rothkopf, Arlen M. Hartounian, Grant H. Mulliken et James W. VanDyke.



