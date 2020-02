Plague Inc. supprimé de l'App Store en Chine à cause du Coronavirus

Pour les rares personnes qui ne le connaîtraient pas encore, le jeu Plague Inc. (v1.17.4, 121 Mo, iOS 9.3) est un jeu de stratégie un peu particulier...



Dans ce jeu, vous aurez pour but de créer, développer et renforcer une pandémie pour que tout le monde y passe ! Un brin gênant dans la situation actuelle où le Coronavirus semble sortir tout droit de la création de Ndemic Créations...



Apple semble ne plus trouver ça drôle, ou du moins voir que le jeu ne correspond plus au contexte, ce qui l'a poussé à supprimer ce dernier de l'App Store chinois.

Plague Inc. n'est plus dans l'App Store chinois

Alors qu'il cartonnait dans le monde entier suite à l'actualité tendue, le studio Ndemic nous apprend qu'Apple a supprimé le jeu de l'App Store chinois et que cette décision est « complètement en dehors de notre contrôle ».



Même si la raison n'est pas officielle, on imagine qu'elle fait face à la propagation continue du virus... Le studio, lui, se défend de proposer un jeu éducatif reconnu par des organisations et tente même de "soutenir au mieux leurs efforts afin de contenir et contrôler le COVID-19".



Que pensez-vous de cette décision ?

