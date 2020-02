SFR lance Altice One aux États-Unis sur Apple TV

SFR continue son aventure aux États-Unis : en effet, Altice, sa maison-mère, vient de lancer l'application Altice One (v2.0, 68 Mo, iOS 10.0) sur l'App Store américain.



Cette dernière est destinée à l'Apple TV et propose de regarder des chaînes de télévision grâce au petit boitier commercialisé par la Pomme.

Toutes vos émissions dans un seul endroit. Diffusez la TV en direct ou rattrapez vos enregistrements Cloud DVR de n'importe où dans votre maison. De plus, vous pouvez regarder la télévision où que vous soyez avec certaines de vos émissions et chaînes préférées disponibles, à tout moment, partout où il y a une connexion Internet avec l'application Altice One.