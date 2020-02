Final Fantasy III s'adapte à l'iPhone X et l'iPad Pro (+ promo)

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

FINAL FANTASY III ou FF3 pour les intimes vient de passer en version 2.0 sur App Store, mais aussi sur Android et Steam. Une bonne nouvelle pour les amateurs de RPG car il s'agit de l'un des meilleurs jeux de la saga de Square Enix, remasterisé en 3D en 2006 puis porté sur iOS en 2011.



Regardez le trailer vidéo réalisé pour la mise à jour :

FINAL FANTASY III s'adapte enfin aux derniers appareils

En premier lieu de cette mise à jour, on trouve donc la compatibilité avec les appareils à grand écran, comme l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone XR, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. De même, les iPad Pro sont enfin gérés nativement, ce qui permet d'avoir un affichage optimisé sur l'appareil pour utiliser tout l'écran. Les joueurs seront donc bien plus confortables sans les bandes noires.

Au rayon nouveautés, FF 3 ajoute également plusieurs éléments non négligeable. Outre une cinématique de démarrage, on trouve un mode galerie qui permet d'accéder à des illustrations du jeu et de ses personnages, de lire des documents sur le monde du jeu, et d'écouter la bande son dans son intégralité.



Mais finalement, le plus intéressant concerne l'ajout du mode de combat automatique, qui double la vitesse des combats. En mode automatique, les personnages répètent leur dernière action. Un gain de temps pour les parties rébarbatives d'un jeu qui demande des dizaines d'heures avant d'en voir le bout.



Enfin, sachez que Final Fantasy III est actuellement à -50% pour fêter la nouvelle version, une réduction à ne pas manquer pour tous les fans de RPG nippon. Par contre, le jeu n'étant pas universel, il faudra l'acheter aussi sur iPad si besoin.

Télécharger FINAL FANTASY III à 7,99 €

Télécharger FINAL FANTASY III for iPad à 8,99 €