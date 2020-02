Un iPhone 12 Pro sans port et avec Touch ID sous l'écran (concept)

Il y a 1 heure

Alban Martin

2

Si le lancement de l'iPhone 12 est au coeur des inquiétudes du côté d'Apple avec une date de sortie qui pourrait glisser fortement en raison du coronavirus, la partie nouveautés n'est pas oubliée.



Le premier iPhone 5G de l'histoire doit apporter un grand nombre d'améliorations matérielles comme une encoche réduite, un modem 5G donc, un écran 120 Hz, la recharge inversée ou encore un tout nouveau design. Sans oublier de grosses évolutions sur la partie photo avec un capteur 3D ToF à l'arrière. Aujourd'hui, c'est le look qui nous intéresse avec un nouveau concept de l'allemand Hasan Kaymak.

Un magnifique concept d'iPhone 12 Pro

Le prolifique designer n'a pas tardé à reprendre les dernières rumeurs concernant un modèle sans port USB-C ou Lightning. En effet, plusieurs sources indiquent qu'Apple y travaille et devrait le proposer sur l'iPhone 12S. Un iPhone sans fil qui pourrait se recharger, transférer ses données (merci iOS 13.4 avec OS Recovery) et diffuser de la musique sans aucune prise.



Pour perfectionner sa vision du futur iPhone 12 Pro, Hasan a aussi ajouté le Touch ID sous l'écran et un système de haut-parleurs amélioré prenant quasiment toute la largeur du téléphone.



Si Apple faisait cela, elle n'aurait pas à s'occuper d'une directive européenne sur les chargeurs universels mais devra faire face à la gronde des utilisateurs ayant des accessoires nécessitant un branchement.



Pour le reste, le designer a supprimé l'encoche, mais n'a pas incorporé le look de l'iPhone 4 qui était revenu sur l'iPad Pro 2018. Pourtant, c'est une rumeur très insistante et logique avec des bords plus "carrés".



Vous en pensez quoi de ce concept ? Pas assez disruptif ?



Voici de nouvelles images du concept :

Source