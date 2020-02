iSoft 7.5.1 : plusieurs correctifs pour l'app du blog Apple

Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi voulu faire plaisir aux fans du 3D Touch, chose qui a disparu sur les derniers iPhone 11 mais qui est remplacée par un appui long. Du coup, vous pouvez prévisualiser un article depuis la liste en restant appuyé quelques instants. Cela fonctionne sur tous les iPhone. Enfin, un mot pour vous remerciez de votre fidélité, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et à partager votre avis que ce soit sur l'app ou le site qui parle évidemment de toute l'actualité de la pomme pour les "Apple Addict", mais aussi des nouveautés de la concurrence ainsi que de nombreux sujets "geek".

iSoft c'est l'app officielle de notre blog depuis 2008, et la dernière mise à jour 7.5.1 vient d'arriver afin de peaufiner l'expérience. Alors que Softy, notre mascotte, a embrassé les nouveautés d'iOS 13 rapidement avec le mode sombre généralisé (nous l'avions déjà depuis plusieurs années), certains bugs se sont glissés sur les précédentes moutures. Nous avons fait le ménage de printemps avant l'heure.

