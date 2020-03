Apple augmente le prix de l'iPhone 11 Pro de 2% en Inde

Il y a 4 heures

Alban Martin

Suite à la décision du gouvernement indien concernant une augmentation des droits d'importation, Apple vient de réagir en augmentant le prix des modèles d'iPhone 11 Pro et d'iPhone 8 vendus dans le pays afin de compenser une partie du surcoût.



Le gouvernement indien aurait doublé les droits d'importation sur les circuits imprimés de 10% à 20%. Dans le même temps, la taxe sur les chargeurs de smartphones est également passée de 15% à 20%.

Apple forcé d'augmenter ses prix en Inde

Apple a donc augmenté les prix de quelques-uns de ses modèles d'iPhone en Inde de près de 2% à compter de lundi, en raison de l'augmentation des droits suite à l'annonce dans le budget 2020 du pays.



Les modèles suivants fabriqués et assemblés en dehors de l'Inde ont vu leurs prix augmenter:

iPhone 11 Pro de 64 Go : 99 900 roupies -> 101 200 roupies (soit 1 246,25€)

iPhone 11 Pro Max de 64 Go : 109 900 roupies -> 111 200 roupies

IPhone 8 de 64 Go : 39 900 roupies -> 40 500 roupies

IPhone 8 Plus 64 Go : 49 900 roupies -> 50 600 roupies



Les modèles d'iPhone 11, ainsi que tous les iPad, modèles Apple Watch et ordinateurs de bureau Mac, sont exemptés de la hausse des prix. Jusqu'à récemment, les téléphones mobiles vendus en Inde, un marché de 1,44 milliard de personnes, étaient auparavant exonérés de la surtaxe sociale de 10% du pays.

Idem, les prix des modèles iPhone XR et iPhone 7 «assemblés en Inde» sont restés identiques.

L'Inde : un marché difficile mais juteux

Le géant de Cupertino n'a eu de cesse que de faire des efforts en Inde, un pays où les entreprises qui produisent localement sont bien moins taxées.



L'an dernier, les fabricants sous contrat d'Apple, Wistron, ont étendu la production d'iPhone dans le pays aux séries iPhone XS et iPhone XR. Le fabricant d'iPhone a doublé ses autres activités en Inde. Son équipe "Maps" couvert tout le pays et Tim Cook a récemment confirmé que son entreprise ouvrirait son premier magasin de vente au détail en Inde en 2021. Pour cela, il faudra d'ailleurs que 30% des appareils vendus soient produits dans la région.



Quand on sait que l'Inde compte 1,44 milliard de personnes, on imagine qu'il est difficile pour Apple de ne pas tout tenter pour y faire sa place...



