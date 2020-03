Figment: Creed Valley sera bel et bien disponible sur iOS

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

L'année dernière, nous avions la chance de faire connaissance avec le jeu Figment: Journey Into the Mind (v1.3.7, 745 Mo, iOS 13.0) provenant du studio Bedtime Digital.



Ce dernier nous emmenait alors dans une sublime aventure musicale se déroulant dans les recoins de l'esprit humain... La belle nouvelle, c'est que le studio a travaillé sur un second opus, qui verra le jour plus tard dans l'année sur iOS, PC et Consoles.



Pour nous faire patienter, nous avons le droit à un nouveau trailer de Figment: Creed Valley :

Figment: Creed Valley se dévoile dans une vidéo

Ce nouvel opus mettra l'accent sur les deux états fondamentaux de The Mind: Open-minded et Closed-minded. C'est donc une nouvelle fois Dusty et Piper qui auront la lourde tâche de rétablir la paix au travers des nouveaux défis, des énigmes et des combats de boss musicaux.



Figment: Creed Valley devrait sortir sur PC et consoles cet automne sans que l'on sache si la version iOS sera disponible de suite ou plus tard dans l'année. En attendant, et si vous ne l'avez pas fait, nous ne pouvons que vous encourager à essayer Figment: Journey Into the Mind disponible gratuitement sur iOS.

Télécharger le jeu gratuit Figment