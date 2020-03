PS5 : confirmation de deux versions pour la console ?

Si les rumeurs en parlent depuis des mois, la belle surprise commence à bel et bien prendre forme : selon une nouvelle source, le géant japonais travaillerait officiellement sur une version pro de sa future console de salon.



En effet, la Playstation 5 devrait se décliner en deux versions, l'une pour le grand public, l'autre qui se concentrerait sur les performances pour les joueurs les plus assidus.



Seul point négatif, et c'est normal, le prix serait plus important pour la version Pro.



La PlayStation 5 pourrait sortir en deux versions

Il faut dire que la déclinaison en version Pro a la cote en ce moment du côté des constructeurs dans le high-tech, et c'est déjà une stratégie en route du côté de Sony, étant donné que le nippon a décliné son modèle actuel avec la PlayStation 4 Slim et la PlayStation 4 Pro.



L'information a été diffusée par un insider de la firme, affirmant que le prix pourrait tourner autour des 600$. Pour rappel, la nouvelle version de la console, la PS5, fera son arrivée à la fin de cette année.



Ainsi, la marque s'adresserait à tous les budgets (ou presque) et comblerait également les joueurs à la recherche de très haute performance. Pour le moment, nous ne savons pas quelles seront les différences entre la version de base et la version Pro, mais nul doute que les prochaines semaines révèleront de précieux indices...



