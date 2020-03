Saint Seiya Shining Soldiers disponible sur l'App Store

Très belle nouvelle pour les amateurs de l'anime Les Chevaliers du Zodiaque puisque Bandai Namco vient de lancer officiellement de la version européenne du jeu Saint Seiya Shining Soldiers.



Le jeu était déjà disponible au Japon, mais il est rassurant de voir une telle licence franchir les frontières pour arriver jusque dans nos appareils. On parle d'un jeu avec un système de combat en un contre un avec des commandes à choisir.

Depuis quelques heures, vous pouvez donc retrouver vos personnages préférés de l'anime Les Chevaliers du Zodiaque au travers de combats stratégiques "de haut niveau en utilisant différentes affinités et tout un tas de compétences !".



La belle nouvelle, c'est que Bandai Namco avait annoncé à l'époque que si 300 000 se préinscrivaient au jeu, le studio offrirait des bonus. Objectif accompli, donnant donc accès à :

Wataru Sato, producteur du jeu :

Saint Seiya regroupe de nombreux fans à travers le monde et nos équipes font leur maximum pour satisfaire les amoureux de la licence. Le système de combat a aussi été pensé pour les nouvelles personnes souhaitant rejoindre l’univers de Saint Seiya. Nous sommes fiers d'avoir réussi cela avec Saint Seiya Shining Soldiers en créant un système de combat accessible mais aussi passionnant et en honorant les personnages et les histoires préférées des fans de l'univers.