Uber nomme un français à la tête d'Uber Eats

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Mais qui redressera Uber Eats ? Le service de livraison préféré des Français a des difficultés financières depuis plusieurs années. Malgré des commandes toujours plus nombreuses, la rentabilité n'est pas là. Jason Droege l'ancien directeur d'Uber Eats n'a pas satisfait le PDG d'Uber, ce qui explique probablement sa démission surprise survenue récemment.

Pierre Dimitri Gore-Coty est le nouveau dirigeant d'Uber Eats

On peut dire que le choix d'Uber est très stratégique et rempli de confiance. Pierre Dimitri Gore-Coty est un vétéran de la première heure au sein d'Uber, il rejoint l'entreprise de VTC en 2011 et gravis les échelons. Il propose à chaque fois des idées innovantes qui dynamisent Uber sur un marché déjà très concurrentiel. Il se fait aussi remarquer pour promouvoir le bien-être des femmes au sein d'Uber, il s'est beaucoup investi pour que la société soit attractive pour le personnel féminin.



Le français de 34 ans qui est un ancien salarié de Goldman Sachs a été désigné pour reprendre les commandes d'Uber Eats. Il aura pour mission d'améliorer la rentabilité du géant de la livraison de repas, puisque malgré un chiffre d'affaires de 415 millions de dollars au T4 2019 (soit +151% par rapport à l'année dernière sur la même période), Uber Eats encaisse une perte de 461 millions de dollars.

Comment peut s'expliquer une telle perte ? C'est principalement de la faute de la concurrence qui est de plus en plus présente et agressive avec des frais de livraison moins cher et des restaurants de plus en plus nombreux.

Quand la concurrence s'intensifie, il faut savoir trouver comment attirer les clients pour commander sur sa plateforme plutôt que sur celle du voisin. À ce petit jeu, il n'y a pas de secret, puisque c'est principalement les promotions, les frais de livraison offerts, les codes promotionnels... qui attirent la clientèle !

Il faut aussi miser davantage sur le marketing, la visibilité. Ce qui coûte très cher. Tous ces éléments accumulés génèrent une perte excessive et incontrôlée.



Pierre-Dimitri Gore-Coty relève en tout cas le défi de mieux faire que son prédécesseur. L'homme qui vit avec sa femme et son fils à Amsterdam semble confiant. Ses connaissances sur le marché devraient fortement l'aider dans sa nouvelle tâche.

Le 9 février dernier, Les Échos avait relayé une étude de la banque d'investissement Cowen qui estimait qu'à chaque commande enregistrée, Uber Eats perdait en moyenne 3,36 dollars.



Une chose est sûre c'est que Pierre Dimitri Gore-Coty semble avoir déjà de bonnes relations avec Dara Khosrowshahi (le directeur général d'Uber), celui-ci a déclaré : "Alors qu'Uber Eats entre dans sa nouvelle phase de croissance, plus rentable, je suis heureux d'avoir Pierre à la barre, et je suis impatient de le voir appliquer ses huit ans d'expérience […] pour saisir toutes les opportunités qui s'offrent à Eats".



Télécharger l'app gratuite Uber Eats