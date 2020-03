Viber Messenger lance "Mes Notes" dans l'app

Viber Messenger n'a pas mentionné une nouveauté importante dans sa dernière mise à jour. Cachée pendant une dizaine de jours, Mes Notes vient de faire son apparition dans l'app française.



L'une des messageries instantanées les plus utilisées au monde (1 milliard d'utilisateurs) intègre en effet « My Notes » (en anglais) pour simplifier les tâches quotidiennes et devenir un outil personnel au service des utilisateurs.

Rakuten Viber lance My Notes

Alors que Viber est désormais détenu par Rakuten, l'application aux sept millions d'interactions par minute veut unifier davantage les tâches quotidiennes des utilisateurs. En effet, nous sommes toujours en train de jongler entre nos SMS, nos appels, nos emails, notre calendrier, nos tâches et autres. Mais plutôt que de télécharger X applications, Rakuten a préféré intégrer une partie d'entre eux dans le service populaire.



La dernière nouveauté s'appelle donc Mes Notes qui est espace accessible depuis la liste de discussions pour aider les utilisateurs à sauvegarder en un seul endroit, leurs to-do listes, leurs photos, leurs rappels, et bien plus encore.



Avec Mes Notes, on peut :

Créer une liste de choses à faire, et les cocher une fois terminées. Il suffit d'écrire comme pour envoyer un message.

Sauvegarder les messages, vidéos, photos et stickers favoris en un seul endroit

Créer des rappels pour les notes les plus importantes (pas encore disponible)

Synchroniser l'ensemble entre ses appareils

Après avoir mis à jour Viber, vous trouverez cette nouveauté dans "Plus" > Mes Notes. Une fois utilisée, la fonction s'affichera dans vos "Chats". Pratique mais est-ce vraiment utile selon vous ?

