Amazing Stories : La nouvelle série de Spielberg très critiquée

Il y a 1 heure (Màj a l'instant)

Julien Russo

La nouvelle série de Steven Spielberg sur Apple TV+ n’est même pas encore sortie qu’elle s’attire déjà les foudres des sites spécialisés dans les critiques de cinéma. La série sera mise en ligne dès le vendredi 6 mars 2020, partout dans le monde où la plateforme de streaming d’Apple est disponible.

Des critiques accablantes

C’est la nouvelle série star d’Apple TV+, elle a un budget colossal, un casting de folie et des scénarios minutieusement travaillés pour vous rendre addictif à chaque épisode. Malgré tous ces « signes » qui pourraient nous faire dire que la série sera certainement un succès phénoménal, Amazing Stories n’a pas réussi à convaincre les premières critiques.

Le premier avis négatif provient du site cbr.com qui a déclaré que les histoires étonnantes qu’on retrouve à chaque nouvel épisode de la saison 1, n’ont rien d’étonnant. Certains épisodes ne sont pas du tout passionnants :

« Apple n'a fourni le premier épisode de la série qu'aux critiques, donc peut-être que les quatre prochains épisodes seront plus créatifs et passionnants. Dans l'état actuel des choses, l'épisode d'ouverture, "The Cellar", est une version réchauffée d'une prémisse grinçante de Twilight Zone ou Outer Limits. C'est fade et oubliable, bien que loin d'être terrible. Il s'agit d'une histoire d'amour de voyage dans le temps de base qui semble conçue pour plaire aux fans d'Outlander, bien qu'il n'y ait nulle part l'intensité romantique obtenue dans le drame populaire de Starz. Au lieu de cela, nous éprouvons une légère passion entre le rénovateur de maisons moderne Sam (Dylan O'Brien) et Evelyn (Victoria Pedretti), une jeune femme en 1919 qui a été poussée dans un mariage de complaisance. »

Apple a investi 5 millions par épisode d’Amazing Stories, un résultat décevant pour la somme investie d’après CBR.



Un autre média qui s’appelle « The Spool » a également commenté son ressenti par rapport au premier épisode de la série de Spielberg :

« Le redémarrage de la série via Apple TV + démarre mal. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans une série d'anthologies: elle permet aux créateurs de montrer leur imagination et d'essayer différents concepts qui peuvent ne pas fonctionner pour un film ou une série plus longue. La dernière série d'Apple TV +, Amazing Stories, a le service de streaming naissant qui essaie le format, mais l'épisode disponible en avant-première n'est pas à la hauteur du titre de l'émission. »



Les critiques du média ont également parlé des acteurs qui sont différents dans chaque épisode de la saison 1. Là aussi déception, les acteurs n’ont pas permis une « immersion » dans l’histoire. Après il faut savoir que The Spool ne juge que le premier épisode (Apple ne lui a pas permis de voir les autres).

«Il est difficile de juger une série d'anthologies sur un seul épisode. Pour autant que je sache, cela pourrait être le seul raté de toute la série. Cependant, avec les antécédents d'Apple TV + en matière de contenu médiocre, chaque épisode doit être spectaculaire si Apple veut convaincre les téléspectateurs de choisir leur service dans un marché sursaturé. »



Des critiques qui ne rassurent pas sur la prochaine série star d’Apple TV+. Il serait dommage que la future production originale d’Apple ne trouve pas son public avec tout l’argent qu’a investi la firme californienne.