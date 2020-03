Mario Kart Tour : le mode multijoueur bientôt disponible en France

Mario Kart Tour est devenu un jeu de référence sur iOS. C'est l'un des plus gros succès de Nintendo depuis que l'entreprise s'est lancée dans les jeux pour iPhone et iPad. En plus, l'éditeur a compris une chose, c'est qu'il est Importante de se renouveler avec des mises à jour régulières pour Mario Kart Tour.

Un mode multijoueur très attendu qui sortira le 9 mars

La bêta aura duré plusieurs mois, maintenant que les expérimentations autour du mode multijoueur sont définitivement clôturées, Nintendo va pouvoir prochainement proposer son mode multijoueur en version publique.

L'éditeur du jeu a déjà donné une date et c'est le 9 mars dès 5h du matin que les joueurs pourront jouer à plusieurs sur la même carte.



Un récent tweet posté sur le compte officiel de Mario Kart Tour a permis d'en savoir plus sur comment fonctionnera exactement ce nouveau mode. Il est expliqué que les parties pourront s'effectuer à huit joueurs simultanément. Vous pourrez jouer avec des amis ou avec des gens dans le monde entier grâce à un matchmaking.

Trois modes de jeu seront proposés

Pour rendre les choses encore plus fun, Nintendo va inclure trois modes de jeu. Il y aura : les courses standard pour affronter des joueurs du monde entier (mais pas trop loin non plus pour le temps de latence), les courses dorées qui seront réservées pour les possesseurs du Pass Or et les groupes privés réservés pour jouer avec vos amis et les joueurs autour de vous.



Nintendo le sait, les courses en multijoueur peuvent générer un intérêt tout particulier chez les joueurs et pourrait pousser à amplifier le bouche-à-oreille. Puisqu'un joueur qui joue à Mario Kart Tour peut inciter un autre à le rejoindre pour faire des parties en ligne avec lui.

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560 — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) March 3, 2020

