Rumeur : Les écrans mini-LED sur MacBook Pro 14,1" et iMac Pro 2020 ?

Il y a 48 min (Màj il y a 2 min)

Julien Russo

À chaque fois que Ming-Chi Kuo parle, à chaque fois on l'écoute attentivement. Oui, parce que c'est l'analyste qui réussit le plus ses prédictions ! Il a cette fois abordé le sujet des écrans du MacBook Pro 14,1" et de l'iMac Pro 2020. D'après lui, Apple prévoit d'utiliser une toute nouvelle technologie d'affichage.

Jusqu'à six produits seront équipés des écrans mini-LED

D'après Ming-Chi Kuo, Apple devrait dynamiser la gamme Mac cette année avec un remplacement du MacBook Pro 13" pour du 14,1", avec probablement la même tarification. D'après lui, la firme californienne prévoit d'intégrer une toute nouvelle technologie d'écran qui adopterait du mini-LED.



Qu'est-ce qu'apporte cette technologie ?

Principalement, la puissance d'éclairage, elle serait bien plus importante que les MacBook Pro actuels. Le mini-LED est une évolution poussée des écrans Direct LED ou Full LED. Cette technologie porte son nom grâce à sa taille, si on l'appelle comme cela, c'est parce que sont des LED qui mesurent 0,1 millimètre ou moins.



Pour revenir aux prédictions de l'analyste, Ming-Chi Kuo prévoit jusqu'à six appareils qui fonctionneraient avec des écrans mini-LED. On y trouverait un iMac Pro 27 pouces (rafraichi, c'est-à-dire sans nouveauté), un MacBook Pro 16" (aussi rafraichi) et le nouveau MacBook Pro 14,1 pouces qui serait le successeur du 13 pouces.

Et l'iPad ?

Mais attendez... On a dit six appareils ! Il n'y en a que trois.

Le mini-LED s'étendrait également dans la famille iPad, puisque la firme californienne annoncerait un iPad Pro 2020 de 12,9 pouces, un iPad de 10,2 pouces et un iPad mini de 7,9 pouces avec cette nouvelle technologie d'affichage.



Concernant le lancement, le Coronavirus ne gênerait pas du tout la production des écrans mini-LED. Il a même affirmé : "La visibilité pour la commercialisation a même dépassé les attentes de notre précédent rapport".

Il y a pour l'instant peu d'informations sur les dates de lancements, puisque Ming-Chi Kuo annonce une annonce au quatrième trimestre 2020 pour l'iMac Pro et fin 2020 pour l'iPad Pro 12,9 pouces avec le mini-LED.



