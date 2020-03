Battle Racing Stars : le nouveau jeu multijoueur de Halfbrick Studios

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Si vous ne connaissez pas encore Halfbrick Studios, il faut savoir que l'on parle des développeurs ayant donné naissance à Jetpack Joyride, Dan the Man ou encore Fruit Ninja. Ces derniers reviennent dans la course aux succès sur l'App Store en publiant Battle Racing Stars (v1.3.31, 127 Mo, iOS 8.0), un jeu multijoueur totalement déjanté.



Même si son nom le laisse suggérer, on ne parle pas d'un jeu de courses avec des voitures, mais bel et bien d'un runner à défilement latéral rempli de plateformes et de pièges.

Battle Racing Stars débarque sur l'App Store

Si vous aimez affronter vos amis ou des joueurs du monde entier sur différents jeux, il vous faut absolument tester le nouveau Battle Racing Stars qui vous lance dans un jeu de course fun et plein d'action.

C'est à toi de jouer ! Essaye de battre le chrono ou bien fais mordre la poussière à tes adversaires en les affrontant en ligne dans des ligues avec classement. Tout le monde à de quoi s'amuser!

Bien sûr, il sera possible de débloquer des tonnes de personnages épiques d'autres jeux Halfbrick avec des capacités différentes. Pendant vos courses, vous pourrez également faire appel à des bonus !



Battle Racing Stars est disponible gratuitement sur l'App Store, avec des achats intégrés !

Télécharger le jeu gratuit Battle Racing Stars