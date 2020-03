Localiser mon iPhone a permis à la police australienne de suivre des fugitifs

Deux hommes tués lors d'une poursuite policière dans le nord de Melbourne étaient suivis depuis les airs via l'application «Find My» après qu'un iPad a été volé lors d'un précédent cambriolage.

Un court extrait du rapport a ainsi été publié, nous apprenant plus sur l'affaire qui a causé la mort des deux hommes, notamment comme la police s'est servie de l'iPad pour suivre la course-poursuite.

Quelle histoire... Nos confrères du Sydney Morning Herald ont publié un article mettant en avant l'utilisation de l'application Localiser mon iPhone au sein de la police australienne. En effet, le mois dernier, une course poursuite avec les forces de l'ordre a eu lieu, mettant en scène deux hommes recherchés à Melbourne qui ont ainsi pu être suivis à la trace.

