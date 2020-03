Les AirPods Pro Lite devraient entrer en production au second trimestre

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Réagir

Il y a quelques semaines on vous avait parlé des AirPods Pro Lite. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une fausse rumeur, si c'est le cas, la plaisanterie dure longtemps, puisque nous avons à nouveau des informations sur ces AirPods Pro en version entrée de gamme. D'après un récent de rapport de Digitimes, les écouteurs entreraient en production dès début avril, au plus tard mi-avril.

Les fournisseurs se préparent pour la nouvelle production des AirPods Pro Lite

Les fournisseurs et les sous-traitants pour l'assemblage seraient tous déjà sélectionnés. La firme californienne prévoirait de présenter des AirPods comme une version "Pro" plus accessible financièrement. Ils vont voir le jour courant l'année 2020.

Il n'y a pour l'instant aucune fuite sur les caractéristiques ni par rapport au design. Les seules informations qui circulent sont sur l'avancement de la production qui donne un indice sur la disponibilité. Logiquement, une production qui commence en avril pourrait permettre une commercialisation pour la rentrée 2020.

Le risque auquel est confronté Apple aujourd'hui, c'est encore et toujours suite au Coronavirus qui pourrait ralentir la production et donc décaler le lancement. Mais si Apple vise la sortie fin 2020, l'organisation est "large" et permet d'anticiper en cas de blocage.

Digitimes déclare dans son rapport : "La production d'une version d'entrée de gamme des AirPods Pro d'Apple, surnommée provisoirement AirPods Pro Lite, devrait démarrer entre la fin du premier trimestre et le début du deuxième trimestre, selon des sources chez les fournisseurs de puces et de composants impliqués dans la fourniture ».